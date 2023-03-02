Hollanda'nın ilk Türk belediye başkanına göre iki farklı kültürle büyümek ''ayrıcalık''

12 Aralık 2022'den bu yana Rijswijk Belediye Başkanı olarak görev yapan Şahin, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Şahin, içinde bulunduğu ortamların siyasete ilgisinin artmasına neden olduğunu belirterek, "Siyasette önemli kararlar alındığını ve bunun insanların hayatını çok etkileyebileceğini gördüm. Profesyonel hayatımda devamlı demokrasiyi güçlendirmek için çalıştım." diye konuştu.

Rijswijk Belediye Başkanı ve ülkede ilk Türk belediye başkanı olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Şahin, "Aslında çok normal bir durum çünkü 1975 yılında burada doğmuşum, burada eğitim görmüşüm ve yıllardır siyasette aktifim. Türk kökenli olarak bu ülkede belediye başkanı olmamız veya bakan olmamız çok doğal. Aynı zamanda çok önemli ve güzel bir görev. Belediye başkanı olmak için uygulanan zor bir prosedürü geçmek çok güzel tabii ki." ifadelerini kullandı.

Şahin, Hollanda'daki gençlere, ülkenin geniş imkanlarını çok iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Kendilerine ve topluma faydalı olabilmeleri için çok daha aktif olabilmelerini ümit ediyorum. Bunun için sevdikleri alanda aktif olmaları lazım. Beklemeden istedikleri bir şeyi cesaret edip yapmalarını, başarısız olmaktan korkmamalarını istiyorum. Bir yerden başlanması ve bunun için devamlı ilgi göstermeleri lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "YABANCI ETNİK KÖKENLİ OLMAYI HER ZAMAN POZİTİF BİR ŞEY OLARAK GÖRDÜM"

Hollanda'da çok başarılı Türklerin bulunduğuna, siyasette de daha aktif olunması gerektiğine dikkati çeken Şahin, Türklerin siyasetin yanı sıra sanat, spor, ekonomi gibi alanlarda da kendilerini göstermeleri gerektiğini dile getirdi.

Şahin, Hollanda'da yaşayan farklı etnik kökenlilerin iki kültür içinde yaşadıklarını, bunun bazı avantajları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben de Türk kökenli olduğum için her zaman bunu gördüm. Farklı etnik kökenlilerle daha kolay iletişime girebiliyorum. Farklı iki kültür içinde büyüdüğüm için başka kültürleri daha çabuk ve daha kolay anlayabiliyorum. Bir sorunu çözmek için iki farklı bakış açısından bakabiliyorum. Bence bu çok önemli bir ayrıcalık, yabancı etnik kökenli olmayı her zaman pozitif bir şey olarak gördüm."

Rijswijk Belediye Başkanı olarak iki büyük hedefi olduğunu belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi halka ve vatandaşlara çok yakın bir belediye başkanı olmak istiyorum. İyi ve kötü zamanlarında her zaman onların yanında olmak istiyorum. Hollanda'da gittikçe artan hükümete, demokrasiye ve siyasete karşı bir güvensizlik var. Bunun düzelmesi için çalışmalar yapmak istiyorum. İkinci hedefim ise Rijswijk kenti hızlı şekilde büyüyen bir yer olduğu için daha çok fazla konut ihtiyacı var. Bu süreçte bunun için iyi bir strateji belirleyerek görevimi temsil etmem gerekiyor."

Ayrımcılığa uğrayanlar için belediyede başvuru merkezi bulunduğuna işaret eden Şahin, "Hollanda genelinde çok fazla farklı etnik kökenli yaşadığı için olası kutuplaşmayı önlemek için çalışmalarımız olmalı her zaman. Bu tür durumlara hazırlıklı olmalıyız. Ülkeye göç eden insanları halktan biri olarak görüp yerel halkla kaynaşmalarını teşvik etmek için çalışmalarımız olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "AFET BÖLGESİNDEKİ KALKINMA SÜRECİ UZUN SÜRECEĞİ İÇİN HEPİMİZİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa ve geride kalanlara sabır dileyen Şahin, yaşanan afetten dolayı çok büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyledi.

Hollanda Belediyeler Birliğinin afet bölgesinin kalkınması için yaptığı destek çağrısına Rijswijk belediyesinin de destek vereceğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Afet bölgesindeki kalkınma süreci uzun süreceği için hepimizin desteği çok önemli. Bu süreçte Hollanda'dan Hatay'a yardım için giden Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi ile buluştum ve kendilerine teşekkür ettim. Bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak kadar değerlidir. Onlara bunu anlattım. Depremzedelere yardım etmek için, devletlerin, milletlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve bireylerin hep birlikte el ele vererek, çok güzel bir dayanışma içerisinde olduğunu görmek bu kötü günde bizleri sevindiren işler olmuştur."

- HURİ ŞAHİN

Adana'dan 1960 yılında Hollanda'ya çalışmak için gelen gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Şahin, 1975 yılında Hollanda'nın Deventer kentinde doğdu.

Eğitimini Hollanda'da tamamlayan ve 2002 yılından beri siyasette aktif yer alan Şahin, belediye meclis üyeliği, belediye encümen üyeliği, eyalet meclis üyeliği, Çocuk Hakları Derneği Başkanlığı, Hollanda Danıştayı Başkan Yardımcısı Sekreterliği gibi farklı görevlerde yer aldı.



Hollanda'da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması üzerine belirli prosedürler uygulanarak Kral tarafından atanıyor.