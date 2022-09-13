Hollen'den hadsiz açıklama: Türkiye, F-16'ları YPG/PKK'ya karşı kullanmasın

ABD'li senatör Chris van Hollen, Yunan gazetesi Kathimerini'ye haddini aşan açıklamalarda bulundu.



Türkiye ile ilgili skandal ifadelere başvuran Hollen, Türkiye'nin NATO içerisinde tutarsız bir müttefik olduğunu ileri sürdü.



F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için kendisinin aktif rol oynadığını itiraf eden Hollen, F-16'ların satışı ve modernizasyonu ile ilgili de akılalmaz söylemlerde bulundu.



Türkiye'ye F-16 verilmesi için yeni şartlar öne sürülmesi gerektiğini belirten Hollen, "Türkiye'nin F-16'ları Yunanistan gibi NATO ülkelerinin hava sahasını işgal etmek için kullanmayacağı koşulunu içermelidir" ifadelerini kullandı.



Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini alenen gösteren Hollen, DEAŞ'a karşı müttefiki olan YPG/PKK için de F-16'ların kullanılmasının yasaklanması gerektiğini iddia etti.