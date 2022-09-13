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Hollen'den hadsiz açıklama: Türkiye, F-16'ları YPG/PKK'ya karşı kullanmasın

ABD'li senatör Hollen, Türkiye hakkında hadsiz açıklamalarda bulundu. Hollen, Türkiye'ye verilecek F-16'ların terör örgütü YPG/PKK için kullanılmamasını istedi.

13 Eylül 2022 Salı 17:42 - Güncelleme:
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ABD'li senatör Chris van Hollen, Yunan gazetesi Kathimerini'ye haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ilgili skandal ifadelere başvuran Hollen, Türkiye'nin NATO içerisinde tutarsız bir müttefik olduğunu ileri sürdü.

F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için kendisinin aktif rol oynadığını itiraf eden Hollen, F-16'ların satışı ve modernizasyonu ile ilgili de akılalmaz söylemlerde bulundu.

Türkiye'ye F-16 verilmesi için yeni şartlar öne sürülmesi gerektiğini belirten Hollen, "Türkiye'nin F-16'ları Yunanistan gibi NATO ülkelerinin hava sahasını işgal etmek için kullanmayacağı koşulunu içermelidir" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini alenen gösteren Hollen, DEAŞ'a karşı müttefiki olan YPG/PKK için de F-16'ların kullanılmasının yasaklanması gerektiğini iddia etti.

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