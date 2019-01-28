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Honduras'ta hükümet karşıtları yeniden sokaklara indi

Honduras'ta, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in göreve gelmesinin birinci yıl dönümü nedeniyle hükümet karşıtı binlerce kişi sokaklara indi.

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BBC'nin haberine göre, Hernandez'in istifasını talep eden binlerce kişi, başkent Tegucigalpa ve ülkenin diğer kentlerinde sokaklara inerek protesto gösterisi düzenledi.

Bazı göstericilerin lastik yakarak, yolları kapattığı protestolara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Honduras'ın eski devlet başkanlarından, muhalefet lideri Manuel Zelaya, protestolar sırasında polisin bazı göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulunduğunu belirtti.

Zelaya, "Bu diktatörlük sona erene kadar, ulusal bir grevde son bulacak bir protesto dalgası başlattık." dedi.

Honduras'ta 26 Kasım 2017'de yapılan seçimlerde oyların sayılmaya başladığı ilk saatlerde muhalefetin adayı Salvador Nasralla, yüzde 5 farkla öndeyken oy sayımına teknik arıza nedeniyle ara verilmiş, sonrasında Hernandez farkı kapatarak öne geçmişti.

Oy sayımına verilen aranın seçimleri şaibeli hale getirdiğini savunarak itiraz eden muhalefet, protesto gösterilerine başlamıştı.

Muhalefet, haftalarca süren gösterilerde 41 kişinin öldüğünü iddia ederken, Ulusal İnsan Hakları Komisyonuna göre en az 31 kişi yaşamını yitirmişti.

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