Hopa'da ilginç tesadüf! AK Partili ve CHP'li aday arasındaki benzerlik duyanları şaşırttı

CHP'nin Hopa Belediye Başkan adaylığı için 11 Ocak'ta Utku Cihan'ı belirlemesinin ardından, AK Parti'de aynı ilçe için bugün resmi olarak isim benzerliği taşıyan Ati Utku Cihan'ı belediye başkanı adayı olarak açıkladı.

Akrabalık bağı olmamasına rağmen ilçeye bağlı Çavuşlu köyünden olan belediye başkan adaylarının isim benzerliği duyanları şaşırtıyor.



AK Parti Hopa Belediye Başkan adayı Ati Utku Cihan, AA muhabire, adaylık süreci sonrasında belediye başkan adayı gösterilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Cihan, asıl amacın ilçeyi hizmet noktasında daha ileriye taşımak olduğunu belirterek, "Çok heyecan verici, sürecin sonunda halkımıza hizmet etme noktasında heyecanımız var. Belediye başkanı seçildiğim zaman Hopa'da köklü değişiklikler olacak." dedi.

CHP adayının kendisiyle benzer adı ve soyadı taşıdığına da değinen Cihan, "Tatlı bir tesadüf, hizmet yarışı için çıkılan bir yol. Farklı anlamlar yüklememek lazım. Hizmet yarışı için bu yola çıktık. Demokrasinin gereği olarak bu yarıştayız. Kimseyi kırmadan, dökmeden, metanetin hakim olduğu bir seçim süreci yaşamak istiyoruz. Kazananın Hopa olacağından şüphem yok. Utku bey ile biz yakinen tanışıyoruz, arkadaşız, aynı köylüyüz ama kan bağımız yok." diye konuştu.

CHP Hopa Belediye Başkan adayı Utku Cihan da AK Parti'nin Hopa'daki adayının Ati Utku Cihan olmasının güzel bir tesadüf olduğunu ifade etti.

İsim benzerliğinin seçimleri etkilemeyeceğini vurgulayan Cihan, güzel bir ortamda seçimlerin yapılmasını diledi.