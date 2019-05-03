Horoz dövüştürenlere 347 bin lira ceza Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da dövüştürülen 84 Hint horozunu koruma altına alırken, olayla ilgili 89 kişiye 346 bin 833 lira idari yaptırım cezası uygulandı.