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HSK 1. Dairesi tarafından Siirt 4. Ağır Ceza Mahkemesi "ihtisas mahkemesi" olarak belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından Siirt 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 'ihtisas mahkemesi' olarak belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HSK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yer alan kararına göre, Siirt Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlenen ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine yönelik talepler değerlendirildi.

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSK 1. Dairesinin daha önceki kararları hatırlatılarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara ilgili ihtisas kararlarında belirtilen mahkemelerin bakmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu mahkemelerin iş yoğunluğu, görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiği hususunun dikkate alındığı bildirilen kararda, kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Siirt 4. Ağır Ceza Mahkemesinin mezkur suçlar dolayısıyla açılacak davalara önceki kararlarda belirlenen mahkemelere ilaveten ihtisas mahkemesi olarak bakmasının uygun olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu kararla Siirt 4. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten "ihtisas mahkemesi" olarak tespitinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

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