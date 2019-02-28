HSK, bir grup öğretmenin savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddiaları üzerine inceleme başlattı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması sonrasında, bir grup öğretmenin savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.