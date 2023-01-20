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Güncel

HSK kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA20 Ocak 2023 Cuma 02:13 - Güncelleme:
HSK kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
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HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Listede 389 hakim, 122 savcı ve 338 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Aralık 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nin bir başka kararında ise 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2022 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

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