İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2021 Salı / 5 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4729
  • EURO
    9,0424
  • ALTIN
    442.248
  • BIST100
    1574.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor
Güncel

HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, İstanbul'un da arasında bulunduğu bazı yerlerde yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine karar verildi.

AA19 Ocak 2021 Salı 10:15 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 10:16
ABONE OL

Bölge adliye mahkemeleri başkan ve üyeleri ile adli yargı ilk derece mahkemeleri başkan ve hakimlerinin, bölge idare mahkemesi başkan ve üyeleri ile idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme, arşiv ve tevziye ilişkin talepleri, HSK Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlandı.

HSK'nin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Bakırköy'de yeni asliye ceza, asliye hukuk, sulh hukuk, icra, aile, iş, fikri ve sinai haklar ceza mahkemeleri ile infaz hakimlikleri faaliyete geçirilecek.

Ayrıca, Sivas 2.Sulh Ceza Hakimliği ile Adıyaman 2. Sulh Ceza Hakimliği mesaisine başlayacak.

Yeni mahkeme ve hakimlikler, 25 Ocak itibarıyla faaliyet gösterecek.

Öte yandan, Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2 heyet halinde çalışacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise ihtisas mahkemesi sıfatıyla gelecek tüm işler dahil olmak üzere 25 Ocak'tan 31 Mart'a kadar tevziye kapatılacak.

HSK kararnamesi ile yeni kurulan mahkemelerin üyeleri de belirlendi, mevcut mahkemelerin hakimlerinin yetkilendirilmesi yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.