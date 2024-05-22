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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Adli ve idari yargıda toplam bin 44 hakim ve cumhuriyet savcısı atamaları hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

IHA 22 Mayıs 2024 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla birlikte adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13'üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi.

Adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı olmak üzere toplamda bin 44 adayın ataması yapıldı.

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