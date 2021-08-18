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HSK, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nı açığa aldı

HSK, davasına baktığı sanıkla fotoğrafları basına yansıyan mahkeme başkanını açığa aldı

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:55
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanını açığa aldı.

HSK tarafından, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında, 26 Temmuz 2021'de soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirilmişti.

HSK müfettişleri konuyla ilgili ön incelemesini tamamladı. HSK İkinci Dairesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

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