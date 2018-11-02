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HSK tarafından meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya, Ankara TEM Şube ekiplerince Çankaya'daki evinde gözaltına alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) dün meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya, Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında gözaltına alınması talimatı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkaya'yı akşam saatlerinde Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne getirildi.

HSK 2. Dairesi, açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya ile FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i dün meslekten ihraç etmişti.

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