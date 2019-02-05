Son dakika haberleri: HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Yeni Yargıtay üyeleri FETÖ ile mücadelede öne çıkan hakim savcılar arasından seçildi.