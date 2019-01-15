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HSK'da 152 hakim ve savcı birinci dereceye yükseltildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı ve idari yargıda 152 hakim ve Cumhuriyet başsavcı ile savcısının derecesini birinci dereceye yükseltti.

  • DHA
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Hakim ve savcıların derecelerinin yükseltilmesine ilişkin HSK kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, adli yargıda 145 hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcısı ile 7 idari yargı hakimi olmak üzere toplamda 152 hakim ve Cumhuriyet başsavcı ile savcısı birinci dereceye terfi etti.
 
HSK'nin kararında, 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkla Aralık 2018 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarını belirten liste yer aldı. Kararda ayrıca 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci derecelerde terfi sürelerini bitiren isimlere de yer verildi.  

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