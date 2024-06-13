Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca, yeni atamalar ve görev yerlerinin açıklandığını duyurdu.
Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer:
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.
Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak.
Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum.
Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun.LİSTEYE BURAYA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 13, 2024
Kararname, HSK internet sitemizde (https://t.co/Vp8Znu123U) birazdan yayımlanacak.
Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda...