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HSK'ya yeni atamalar! Görev yerleri belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca, yeni atamalar ve görev yerlerinin açıklandığını duyurdu.

13 Haziran 2024 Perşembe 21:07 - Güncelleme:
HSK'ya yeni atamalar! Görev yerleri belli oldu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca, yeni atamalar ve görev yerlerinin açıklandığını duyurdu.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.

Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak.

Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum.

Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun.

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