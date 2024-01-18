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  • Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram 400 gram esrar ele geçirildi
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram 400 gram esrar ele geçirildi

Adana'da bir kamyonette 7 kilo 400 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram 400 gram esrar ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri bir kamyoneti takibe aldı.

Ekipler, aracı D-400 kara yolunda durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin aracın ön bölümüne tepki vermesi üzerine burada yapılan incelemede, iki çuvalda 7 kilo 400 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine sürücü Ramazan Ş. gözaltına alındı.

Başka bir kamyonetle aynı güzergahta seyreden ve bu kişiyle bağlantılı oldukları iddia edilen Oktay Ö, Ali Y. ve kardeşleri Metin ile Mehmet Y. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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