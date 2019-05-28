Huawei Hangzou´da otonom araç testi için izin aldı

Golbal Times´in haberine göre, Huawei otonom araçlarında 5G teknolojisi kullanıyor.

Huawei´nin 5G teknolojisi rakipleri arasında en gelişmiş olan 5G teknolojisi olarak gösterilse de ABD firmayı ajanlıkla suçlayarak karalisteye aldı ve diğer ülkelere de Huawei´i yasaklamalarını tavsiye etti.

Huawei´in kurucusu ve CEO´su Ren Zhengfei ABD´nin bu "yasakçı" hamlesinin firmanın 5G geliştirme planlarını engellemediğini söyledi.