Huawei Hangzou´da otonom araç testi için izin aldı
Çinli teknoloji firması Huawei, Zhejiang eyaletinin başkenti olan Hangzou´da otonom aracını test etmek için Salı günü bir lisans aldı.
- DHA
Golbal Times´in haberine göre, Huawei otonom araçlarında 5G teknolojisi kullanıyor.
Huawei´nin 5G teknolojisi rakipleri arasında en gelişmiş olan 5G teknolojisi olarak gösterilse de ABD firmayı ajanlıkla suçlayarak karalisteye aldı ve diğer ülkelere de Huawei´i yasaklamalarını tavsiye etti.
Huawei´in kurucusu ve CEO´su Ren Zhengfei ABD´nin bu "yasakçı" hamlesinin firmanın 5G geliştirme planlarını engellemediğini söyledi.
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