Ankara merkezli 'Hücre tipi' bahis operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan siteleri mercek altına alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde düzenledikleri operasyonla H.Ç, S.Ç, F.Ç, ve F.A'yı gözaltına aldı.

- Polisi takip etmek istediler

Gözaltına alınan zanlıları emniyete götürmek için hareket eden polis ekipleri, bir süre sonra araçlarının bir başka otomobil tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine otomobili durduran ekipler sürücü T.D ve yanında bulunan R.Ç'yi de gözaltına aldı.

Yapılan incelemede zanlıların birbirleri ile irtibatlı olduğunu tespit eden Siber Suçlar ekipleri, gözaltına alınan zanlıların telefonlarında kayıtlı şifreli bir haberleşme programını incelemeye aldı.

- Şifreli program ve kod adı kullanıp, hücre sistemi ile çalışmışlar

Soruşturmaya yürüten Cumhuriyet savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, zanlıların genelde terör örgütlerince kullanılan hücre tipi yapılanma ile çalıştıklarını, her örgüt üyesinin sadece üzerindeki sorumluyu bildiğini ve onunla irtibata geçtiğini belirledi.

Zanlıların telefonlarında kullandıkları şifreli haberleşme programı vasıtası ile kod adı kullanarak birbirleri ile haberleştiklerini, bu şekilde hiçbir örgüt mensubunun deşifre olmadığını belirleyen polis, gözaltına alınan zanlıların irtibatları üzerinden önce örgütün Ankara sorumluları oldukları belirlenen E.S ve K.K'ya daha sonra ise örgütün İstanbul'daki lideri olduğu belirlenen M.B.A'ya ulaştı.

Yürütülen araştırmalar neticesinde suç örgütüne liderlik ettikleri belirlenen zanlıların irtibatlarını da inceleyen ekipler, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Kocaeli, Tekirdağ ve Kars'ta örgütlenmiş bir yasa dışı bahis çetesinin varlığını tespit etti.

Operasyonlar neticesinde suç örgütü üyesi oldukları belirlenen toplam 28 zanlı gözaltına alındı. Tüm üyeleri deşifre edilerek gözaltına alınan suç örgütünün lideri M.B.A'ya ait olduğu belirlenen iki adreste yapılan aramalarda, 200 bin lira nakit para ele geçirildi.

- Kayıt altına almadan, paravan şirketlerle 1 ayda 64 milyon lira aktarmışlar

Zanlıların bahis sitelerine internet üzerinden oyuncular tarafından yatırılan paraları ATM'lerden kartsız işlem yöntemi ile çektiklerini belirleyen polis, ayrı ayrı hücrelerce çekilen paraların il sorumlusunda toplandığını, sadece değerli maden ve nakit para taşıyan bir özel kurye şirketi ile kayıt altına alınmadan taşınarak 3 ayrı paravan şirkete aktarıldığını tespit etti.

Bu şirketler üzerinden toplanan paranın ise İstanbul'daki suç örgütü lideri M.B.A'ya ulaştığı ve söz konusu paranın izinin takip edilemediği tespit etti. Örgüt üyelerinin bir ay içersinde 8 ilde topladıkları 64 milyon lirayı bu yolla paravan şirketlerine aktardıkları belirlendi.

Suç örgütünün operasyonun ilk etabında gözaltına alınan üyelerini savunmaları için yaklaşık 30 avukat tuttuğu, ayrıca illerde görevlendirdiği kişileri çeşitli lüks semtlerde kiraladıkları rezidans daireleri ve villalarda barındırdığı, para transferinin buralardan sağlandığı da iddia edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.