HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen A.S. (72), mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.

Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı. Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor.

(Sacit Pişgin)

Şüpheli A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

(Salih Demir)

HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA



Olayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı. İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz. Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz."

BAKAN YERLİKAYA: SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

HÜDA PAR'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir.



Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan... — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2023

ÖMER ÇELİK: VAHŞİ SALDIRIYI LANETLİYORUZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ömer Çelik, "HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Salih Demir'e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz.



Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Salih Demir'e acil şifalar diliyoruz.



Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı... — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 22, 2023

VALİLİKTEN HÜDA PAR AÇIKLAMASI



Adana Valiliği, HÜDA PAR İl Başkanlığına düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A.S. isimli bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana 1951 doğumlu A.S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifalar diliyoruz" denildi.

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Adana İl Binasına gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak "Saldırı ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmış ve bir şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜDA-PAR Adana İl Başkanı Sn. Salih Demir ve İl Sekreteri Sn. Sacit Pişgin'e İl Binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden Salih Demir'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan HÜDA PAR'a taziye mesajı