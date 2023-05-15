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  • HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız
Güncel

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasına ilişkin, 'Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız
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Yapıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiğini belirtti.

Seçim sürecinde ihlasla çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Yapıcıoğlu, "AK Parti listelerinden aday gösterilen arkadaşlarımızın tamamı seçildi." bilgisini verdi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun 28 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatarak, "İnşallah Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Teveccüh gösterip bize desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Millete hizmet için gayret edeceklerini söyleyen Yapıcıoğlu, oy veren ve vermeyen herkesin vekili olarak hizmet edeceklerini kaydetti.

  • Zekeriya Yapıcıoğlu
  • HÜDA PAR
  • 14 mayıs

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