HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Gazze için grev çağrısı

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yapıcıoğlu, "Gazze'de katliam 65. gününü geride bıraktı. Tepkiler azalmamalı, artarak devam etmeli. Bugünkü Nazilere karşı durmak, soykırıma sessiz kalmamak adına küresel genel grev çağrılarına destek verilmeli. 11 Aralık Pazartesi günü bir günlük sivil inisiyatif alalım. Gazze'deki kardeşlerimiz ile duyarlı pek çok kişi ve kurumun destek verdiği bu değerli çağrıya biz de destek veriyoruz. Destek için; evde kal, kredi kartı kullanma, banka hesaplarına girme #StrikeForGaza etiketiyle tweet at, Instagram ve Faceebook'u kapat" ifadelerine yer verdi.
Gazze'de katliam 65. gününü geride bıraktı.— Zekeriya Yapıcıoğlu (@zyapicioglu) December 10, 2023
Tepkiler azalmamalı, artarak devam etmeli.
Bugünkü Nazilere karşı durmak, soykırıma sessiz kalmamak adına küresel genel grev çağrılarına destek verilmeli.
"Yarın 11 Aralık Pazartesi günü bir günlük sivil inisiyatif alalım"
Gazze'deki... pic.twitter.com/tkzCY2e8Ik