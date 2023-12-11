HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Gazze için grev çağrısı

Bugün dünya genelinde yapılacak olan 'Küresel Gazze Grevi' çağrısına destek açıklamasında bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yapılacak olan grev için 'destek' istedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yapıcıoğlu, "Gazze'de katliam 65. gününü geride bıraktı. Tepkiler azalmamalı, artarak devam etmeli. Bugünkü Nazilere karşı durmak, soykırıma sessiz kalmamak adına küresel genel grev çağrılarına destek verilmeli. 11 Aralık Pazartesi günü bir günlük sivil inisiyatif alalım. Gazze'deki kardeşlerimiz ile duyarlı pek çok kişi ve kurumun destek verdiği bu değerli çağrıya biz de destek veriyoruz. Destek için; evde kal, kredi kartı kullanma, banka hesaplarına girme #StrikeForGaza etiketiyle tweet at, Instagram ve Faceebook'u kapat" ifadelerine yer verdi.