İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2023 Pazartesi / 29 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,999
  • EURO
    31,2242
  • ALTIN
    1863.6
  • BIST100
    7897.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Gazze için grev çağrısı
Güncel

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Gazze için grev çağrısı

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridindeki saldırılarını durdurmak için tüm dünyaya küresel greve gitme çağrısı yaptı.

IHA11 Aralık 2023 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Gazze için grev çağrısı
ABONE OL
Bugün dünya genelinde yapılacak olan 'Küresel Gazze Grevi' çağrısına destek açıklamasında bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yapılacak olan grev için 'destek' istedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yapıcıoğlu, "Gazze'de katliam 65. gününü geride bıraktı. Tepkiler azalmamalı, artarak devam etmeli. Bugünkü Nazilere karşı durmak, soykırıma sessiz kalmamak adına küresel genel grev çağrılarına destek verilmeli. 11 Aralık Pazartesi günü bir günlük sivil inisiyatif alalım. Gazze'deki kardeşlerimiz ile duyarlı pek çok kişi ve kurumun destek verdiği bu değerli çağrıya biz de destek veriyoruz. Destek için; evde kal, kredi kartı kullanma, banka hesaplarına girme #StrikeForGaza etiketiyle tweet at, Instagram ve Faceebook'u kapat" ifadelerine yer verdi.

  • Huda-par
  • Gazze grevi
  • İsrail saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.