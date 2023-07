HÜDA PAR İl Başkanlığına saldıran katilin ifadesi ortaya çıktı

Adana'da HÜDA PAR il başkanlığı binasına bıçaklı saldırı gerçekleştiren 72 yaşındaki A.S tutuklandı. Önceki gün saat 17 sularında yaşanan korkunç olayda, partinin Adana İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin'a namaz kıldığı sırada bıçakla saldıran A.S. kısa süre içinde yakalandı. Polis sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTİDEN RAHATSIZMIŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Bıçaklı saldırgan A.S'nin Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki parti binasının karşısında ikamet ettiği, bir süre önce eşini kaybettiği için psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edildi. Saldırgan A.S.'nin esnaflara HÜDA PAR'dan rahatsız olduğu şeklinde beyanlarda bulunduğu iddia edildi. Daha önce de iki kez kadın kolları bölümüne girdiği için, parti binasından dışarı çıkarılan A.S.'nin Sacit Pişkin'i bu nedenle hedef almış olabileceği belirtiliyor. Polisin ilk değerlendirmesine göre failin herhangi bir örgütsel ilişkisi bulunmazken, saldırganın polise verdiği ilk ifadede ise, "Bana haber geldi, bu nedenle saldırdım" dediği öğrenildi.

PİŞGİN'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'in cenazesi, parti binası önünde alınan helalliğin ardından cenaze töreninin yapılacağı Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Pişgin'in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana Valisi Süleyman Elban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VAHŞİ SALDIRIYI LANETLİYORUZ



HÜDA PAR'a yönelik vahşi saldırıyı lanetleyen Ömer Çelik, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirterek, "Yapan ve arkasında varsa birileri, bunlar hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir" diye konuştu. Çelik, saldırıdan yaralı kurtulan İl Başkanı Salih Demir'i, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. "İçimiz yanıyor" diyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise,"Sükuneti muhafaza edeceğiz. Bizleri gayrimeşru alanlara çekmeye çalışanlara inat iyiliği yaymaya, kardeşliği güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

HÜDAPAR TAHRİKİNE GÖZALTI



Adana'da HÜDA PAR yöneticilerine yönelik saldırı sonrası sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen Ç.G. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince yapılan araştırma sonrası Ç.G.'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.