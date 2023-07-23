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HÜDA PAR saldırganı tutuklandı

HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığı binasında, il başkanı Salih Demir'i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin'i öldüren 71 yaşındaki saldırgan tutuklandı.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 15:25 - Güncelleme:
HÜDA PAR saldırganı tutuklandı
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HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün, Demir'in yaralandığı, Pişgin'in de yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan A.S'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

SALİH DEMİR'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı Demir'in, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AK Parti'den HÜDA PAR'a saldırı hakkında açıklama

Yapıcıoğlu'ndan HÜDA PAR'a yönelik saldırıya sert tepki: Beyhude uğraşıyorsunuz
  • HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığı
  • saldırgan tutuklandı
  • bıçaklı saldırı

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