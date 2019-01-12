HÜDA PAR yerel seçimlere katılmama kararı aldı
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
- AA
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
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