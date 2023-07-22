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HÜDA PAR'a saldırı: Adana İl Genel Sekreteri Pişgin hayatını kaybetti

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti. Saldırının ardından HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, 'Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz. Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz.' denildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.' dedi. Saldırıyı lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Salih Demir'e acil şifalar diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:30 - Güncelleme:
HÜDA PAR'a saldırı: Adana İl Genel Sekreteri Pişgin hayatını kaybetti
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Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.

Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı.

(Sacit Pişgin)

Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor.

Şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

(Salih Demir)

HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı. İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz. Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz."

BAKAN YERLİKAYA: SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

HÜDA PAR'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: VAHŞİ SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ömer Çelik, "HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Salih Demir'e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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