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HÜDA PAR'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), katıldığı canlı yayında partileri hakkında hakaret dolu açıklamalarda bulunan 7'li koalisyonun ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak.

23 Mayıs 2023 Salı 10:45 - Güncelleme:
HÜDA PAR'dan Akşener hakkında suç duyurusu
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HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Partimize yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

NE OLMUŞTU?

Akşener, dün katıldığı bir yayında HÜDA-PAR'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Akşener "Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?" demişti.

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