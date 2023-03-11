HÜDA PAR'dan Cumhur İttifak'ı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık' dedi.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.