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HÜDA PAR'ın Mersin'deki tanıtım standına saldırı! 3 partili darbedildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) tanıtım standındaki 3 partili uğradıkları saldırı sonucu yaralandı.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
HÜDA PAR'ın Mersin'deki tanıtım standına saldırı! 3 partili darbedildi
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HÜDA PAR İl Gençlik Kollarınca, seçim çalışmaları kapsamında Çilek Mahallesi'nde tanıtım standı kuruldu.

Standa gelen bir grup, tartıştıkları partinin gençlik kolları üyeleri B.K, Y.O. ve Ş.E'yi darbederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay sırasında havaya ateş ettiği ileri sürülen B.B'yi gözaltına aldı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MİLLETVEKİLİ ADAYINDAN AÇIKLAMA

AK Parti listesinden Mersin milletvekili adayı olan HÜDA PAR'lı Faruk Dinç, stant önünde düzenlenen basın açıklamasında, olayda 3 partilinin yaralandığını söyledi.

Partililerinin stantta tanıtım yapmayı amaçladığını belirten Dinç, "Bu saldırının failleri, gece gündüz sürekli partimiz hakkında olur olmaz iftiralar atan CHP'dir, HDP'dir, PKK'dır ve onların aveneleridir." diye konuştu.

Dinç, seçim sürecinin hizmette yarış süreci olduğuna inandıklarını dile getirerek, "İnşallah bu seçim süreci sükunetle, huzur ve barış içerisinde bitecek." dedi.

Basın açıklamasına HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Tahirhan Uysal ve partililer katıldı.

Öte yandan, darbedilen 3 kişi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

HÜDA PAR Mersin İl Başkanlığından yapılan açıklamada da seçim çalışması standına kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu saldırıların talimatı Kandil'den verilmekte, Edirne Cezaevinden kurgusu hazırlanmakta, CHP ve İyi Parti merkezlerinden hedef noktalar belirlenmekte, HDP merkezinden saldırılar uygulamaya konulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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