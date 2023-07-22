HÜDA PAR'ın parti binasına yapılan saldırıya siyasilerden tepki

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırıda İl sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti, İl Başkanı Salih Demir ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Yapılan saldırı sonrası tepkiler de art arda geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında, şüpheli A.S. tarafından bıçaklı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa, hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'e ise Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetlediklerini vurguladı.

Saldırıda hayatını kaybeden Pişgin'e, Allah'tan rahmet, yaralı Demir'e de acil şifalar dileyen Çelik, "Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek, hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SALDIRI İLE İLGİLİ GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınayarak "Saldırı ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmış ve bir şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden HÜDA-PAR Adana İl Sekreteri Sayın Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

DESTİCİ'DEN YAPICIOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI TELEFONU



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı nedeniyle Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin'in ise hayatını kaybettiği saldırı sonrası Destici, Yapıcıoğlu'nu arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Destici, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise saldırıyı kınadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Cenabıallah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiasına sabır ve başsağlığı, yaralanan İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifa diliyorum. Ülkemizde istikrar ve huzur ortamını bozmaya çalışan tüm girişimlere ve provokasyonlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Siyaset ve şiddet hiçbir şekilde yan yana olmamalı, yan yana anılmamalıdır. Terör ve şiddet kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın hep birlikte karşı durmalı ve lanetlemeliyiz."