Hudut kartalları 2019’a nöbette girdi

Yurt içi ve yurt dışında vatan savunmasını bir an olsun bırakmayan Mehmetçik, Türkiye’nin doğusundaki Ermenistan sınırında yer alan Şehit Piyade Er İsmet Bulut Hudut Karakolunda da sıfırın altında 23 derecede fedakarca vatan savunmasını sürdürüyor. Şartlar ne olursa olsun kar kış demeden 24 saat boyunca görevlerinin başından ayrılmayan ve “hudut kartalları” olarak nitelendirilen askerler de kar yağışı ve soğuğa rağmen yeni yıla vatan nöbeti tutarken girmenin heyecanını yaşadı.

BURUK HİSSETMEYİN

Piyade Yüzbaşı Aytaç Ceylan, askerlere hitaben yaptığı konuşmada Mehmetçik’in yeni yılını kutlayarak, “Yeni yılı karşıladığımız bu günde, izne gidemeyen sizlerin içinde bir burukluk olmamasını temenni ederim. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizin sayenizde huzurlu yılbaşı geçireceklerini unutmayın” dedi. Yeni yılda görevlerinin başında olduklarını ifade eden Ceylan, “Dün bu görevi babanız yerine getirmişti yarın da kardeşleriniz çocuklarınız ifa edecektir. Ailenizi bugün mutlaka aramayı unutmayın, sevgi ve saygılarımızı iletin, hepinizin yeni yılı kutlu olsun” diye konuştu.

3. Hudut Taburu 2. Hudut Bölüğü Şehit Piyade Er İsmet Bulut Hudut Karakolu 3. Hudut Mangası Tim Komutanı Berke Tomruk ise hudutta görev yapmanın önemine değinerek, “Şu anda vatan borcu ödeme sırası bizde, hudutlar vatanın namusudur. Namusumuzu korumak için her türlü zorluğa katlanırız” ifadesini kullandı.