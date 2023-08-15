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  • Hudut Kartalları geçit vermiyor! FETÖ/PDY ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı
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Hudut Kartalları geçit vermiyor! FETÖ/PDY ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 14:17 - Güncelleme:
Hudut Kartalları geçit vermiyor! FETÖ/PDY ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı
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Hudut Kartalları, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri devriye faaliyeti esnasında durumundan şüphelenilen 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştıklarını tespit eden hudut askerleri, yaptıkları kimlik kontrollerinde FETÖ/PDY şüphelileri olduğu belirlenen S.D. ve H.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, güvenlik güçlerince 3 gün önce 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Z.D., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • FETÖ/PDY
  • Yunanistan
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