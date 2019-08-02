Hukuk sürçmesi düzeltilmeli

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) çukur eylemleri sırasında devletin terörle mücadelesini hedef alan “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı “hak ihlali” kararına gösterilen tepkiler artarak büyüyor. 1071 akademisyen ve onlarca üniversiteden sonra dün de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) bildiri yayınlayarak AYM’ye kınadı.

GERİ DÖNÜLMELİ

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada AYM’nin bu kararıyla devletin teröre karşı duruşunun örselendiğini belirtti. Erdöl, şunları kaydetti: “Anayasa Mahkemesi’nin bu talihsiz kararı ile devletimizin teröre karşı vakur ve aziz duruşunun örselendiği ve hedef alındığı aşikardır. Bu ‘hukuk sürçmesi’ tamir ve tadil olmaz sorunlara, çıkmazlara ve açmazlara dönüşmeden behemehal düzeltilmelidir. Bu kararı geri dönülmesi icap eden bir durum olarak görüyor ve şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerimizin ve onların yakınlarının şahsında tüm ülkemizin yüreğine su serpilmesini ivedilikle bekliyoruz.”

ZAAFİYET ORTAYA ÇIKAR

YTÜ yönetimi tarafından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Mahkeme, yalnızca PKK’nın iç ve dış kamuoyunu çukur terörünü sonlandıracak önlemlere karşı seferber etme stratejisini destekleyen eylemi ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında görmekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye’yi tehdit eden tüm terör örgütlerinin kullanmak isteyecekleri yasalardaki boşluklardan kaynaklanan önemli bir zafiyet alanı oluşmasına da neden olmuştur. Kan ve korku üzerine bina edilmiş dehşet stratejilerini alkışlayan eller ve meşrulaştıran kalemler, terör örgütlerini besleyen en önemli kaynaklar arasındadır. Üniversitemiz, bu kaynakların tamamen kurutulacağı bir geleceğe giden aydınlık yolu adımlamayı kararlılıkla sürdürecektir.”

TALİHSİZ BİR KARAR

ÇAKÜ’den yapılan açıklamada ise kararın gerçekçi bir temele dayandırılmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Söz konusu bildiri terörle mücadele eden devlet kurumunu ‘halka katliam yapmakla, kıyıma uğratmakla, işkence yapmakla’ itham etmektedir. Bu yaklaşımın doğrudan veya dolaylı olarak terörü övmek anlamına gelebileceği hususu gerçek anlamda tartışılmamıştır” değerlendirmesinde bulunuldu. Kararın ifade özgürlüğüne dayandırılarak idari yaptırımları temelsiz bırakma eğilimi gösterdiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: “Tüm ilk derece ve yüksek mahkemelerin kararını geçersiz kılacak bir Anayasa Mahkemesinin sağlıklı içtihatlar oluşturmak yerine hatalı ve tereddüt yaratıcı karar vermiş olması talihsizlik olarak görülmüştür.”