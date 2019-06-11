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Hukuki garabet

GKRY’nin Fatih Sondaj Gemisi personeline yönelik tutuklama emri çıkarması tehdidi, uzmanlar tarafından “Uluslararası hukuka aykırı, tam bir hukuki garabet timsali” olarak değerlendirildi.

  • STAR ANKARA
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Star’ın görüşlerine başvurduğu deniz hukuku uzmanları, “GKRY’nin, tutuklama emri çıkarması uluslararası hukukun açıkça ihlali” olduğunu ifade etti. Uzmanlar, GKRY’nin tutuklama tehdidinin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ve uluslararası sözleşmelerde bir karşılığı olmadığını belirterek, “tehdit ve girişimleri tam bir hukuki garabet timsalidir” dedi. Fatih Sondaj Gemisi’nin bir devlet gemisi olduğunu ifade eden uzmanlar, bu statüsü nedeniyle de Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre dokunulmaz olduğuna vurgu yaptı. Uzmanlar, bu özelliğinden dolayı “GKRY, gemiyi alıkoyamaz, özel hukuk alanında icrai veya ihtiyati tedbir uygulayamaz, yargı yetkisini kullanamaz, geminin personelini tutuklayamaz, yargılayamaz, hüküm veremez” değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, GKRY’nin bu tehdidinin “tehdit kullanılarak bir kamu faaliyetinin yürütülmesine engel olmak” ve “kamu görevlisini tehdit” suçunun oluşturduğu belirtildi. Bu nedenle savcıların harekete geçmesi çağrısı yapıldı. 

Son dakika... Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

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