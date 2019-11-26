Hükümlü yaşlı, hamile ve çocuklara ‘ev hapsi’ cezası

Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu. AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın başkanlığında toplanan komisyona sunum yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, suç ve yaptırım dengesini, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde gözden geçirmeyi düşündüklerini söyledi. Bakan Gül’ün “Yapacağımız düzenlemelerle, genel infaz usullerinin yanında yeni uygulama modellerinin geliştirilmesi ve güncel teknolojilerin sisteme entegrasyonu sağlanmış olacak. Bu kapsamda şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanıyan düzenlemeler de çalışmalarımız arasında bulunmakta” dedi. Bakan Gül, suça sürüklenen çocukların davalarının öncelikli görülmesinin sağlanacağını da dile getirdi.

GÖRÜŞME ODALARI

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yasal altyapıya kavuşan adli görüşme odalarının ülke genelinde yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirten Bakan Gül, elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulama modelleri üzerinde de çalışmaların devam ettiğini anlattı. Adalet Bakanı Gül, “Yargının kendi doğal, yani anayasal mecrası içindeki işleyişine karışamayız. Ama bu işleyişi sağlayan yasal ve kurumsal çerçeveyi geliştirmek, iyileştirmek için yürütme olarak bizim, yasama olarak yüce TBMM’nin elbette görev ve sorumlulukları bulunuyor” dedi.

Gül, “Yargının ideolojisi adalettir. Anayasa’mızda mahkemeler; şu grubun, bu zümrenin adına demiyor, millet adına karar verir diyor; sadece millet adına. Çünkü yargımız milletimizin yargısıdır. Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının tek emir alacağı yer; Anayasa ve kanunlardır” ifadelerini kullandı.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bakan Gül, sunumunda FETÖ ile sürdürülen mücadeleye değindi. Gül, FETÖ, 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak yorumlanamaz Devletin 40 yıl hücrelerine sızmış bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. ‘40 günde bu örgütle mücadeleyi bitirdik’ demenin doğru olmadığını biliyoruz” diye konuştu. Gül, FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi için ABD’ye 27 suçtan 7 kez talepte bulunduklarını da hatırlattı.