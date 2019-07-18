28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7029
  • 6,4206
  • 259.738
  • 99966.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hükümlünün görüşme gününün değiştirilmemesi hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi, kızıyla hafta içi telefon görüşmesi yapamayan ve görüşme gününün hafta sonuna alınması talebi reddedilen hükümlünün aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, vücut dokunulmazlığına, şerefe ve mal varlığına karşı işlediği suçlardan dolayı 95 yıl 96 ay 152 gün hapis cezasına çarptırılan Ü.B, eşinden boşandı.

Ü.B, kızının hafta sonları ailesi tarafından alındığını, gerek eğitim görmesi gerekse annenin yanında olması nedeniyle hafta içinde kızıyla telefonda görüşemediğini belirterek, telefonla görüşme hakkını hafta sonu kullanmak istediğini bildirdi.

Ü.B'nin talebi Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu tarafından kabul edilmedi. Bu karara karşı yapılan şikayet başvurusu da Tekirdağ 2. İnfaz Hakimliğince reddedildi. Nihai kararın tebliğ edilmesinin ardından Ü.B, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, başvurucunun aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere, kararın bir örneğinin Tekirdağ 2. İnfaz Hakimliğine gönderilmesine ve başvurucuya 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) göre hükümlü ve tutukluların özel ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkının, ceza infaz kurumu idaresinin hükümlü ve tutukluların ailesi ve yakınlarıyla temasını devam ettirecek önlemleri almasını zorunlu kıldığı belirtildi.

İdarenin ve yargı mercilerinin başvurucunun özel olan ve istisna teşkil eden durumunu gözardı etmesinin, başvurucunun kızıyla kişisel ilişki ve aile bağı kurmasını ciddi ölçüde güçleştirdiği ifade edilen kararda, bu itibarla olayda aile hayatına saygı hakkı bakımından devletten beklenen pozitif yükümlülükler çerçevesinde alınması gereken makul tedbirlerin alınmadığı, bu yönde yargısal makamlarca oluşturulan gerekçelerin de yeterli olmadığı kaydedildi.

Somut olay bağlamında yeniden yargılama yapılmasına karar verilmesinin, ihlale yol açan yargılama sürecine muhatap olan başvurucunun bu sürede uğradığı bütün zararları gidermediği aktarılan kararda, yalnızca ihlal tespiti ve yeniden yargılama suretiyle giderilemeyecek manevi zararları karşılığında başvurucuya 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesi gerektiği bildirildi.

Yaşlı kadını raylara itti...O anların görüntüleri yayınlandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

"Silah satan olmayınca kendimiz ürettik"

'Silah satan olmayınca kendimiz ürettik'

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

ABD basını yazdı: ABD'den Suudi Arabistan'a yüzlerce asker!

ABD basını yazdı: ABD'den Suudi Arabistan'a yüzlerce asker!

Önce 64-0 sonra 30-1 yenildiler! Tek golün sevinciyle ağladılar

Önce 64-0 sonra 30-1 yenildiler! Tek golün sevinciyle ağladılar

Berna Laçin’in 'üniversite' tweet'ine cevap yağdı

Berna Laçin’in 'üniversite' tweet'ine cevap yağdı

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

İşte S-400'leri üreten Türk

İşte S-400'leri üreten Türk

Futbol dünyasının yıldızlarının yaşlılık halleri

Futbol dünyasının yıldızlarının yaşlılık halleri

Bir garajda unutulmuştu! 45 yıl sonra çıkartıldı ve...

Bir garajda unutulmuştu! 45 yıl sonra çıkartıldı ve...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA