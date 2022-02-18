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Hulusi Akar, Neçirvan Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme yaptı.

AA18 Şubat 2022 Cuma 19:14 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 19:14
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Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Akar, daha sonra IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi.

Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede, Akar tarafından terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı, Türkiye'nin terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

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