IHA 05 Nisan 2020 Pazar 15:10 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 15:16

Başakşehir’de yapımı tamamlanan şehir hastanesinin yolları tartışma konusu olmuştu. Hastane çevresinde bağlantı yollarının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olduğu belirtilmesi rağmen yollar bir türlü yapılmamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yapımı tamamlanan hastanenin açılması için 20 Nisan tarihini hedef göstermişti. Erdoğan, yolların yapılması için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına talimat verdi. Talimatın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, hastane yollarının tamamlanması için yoğun bir çalışma başlattı. Çarşamba gününden itibaren yoğun şekilde çalışan ekipler, yolların yapımında önemli bir mesafe kat etti.