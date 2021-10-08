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Hurda parçalardan tasarladı! ''Çocukluktan bu yana hayalimdi''

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye çalışanı Gökhan Özcan, çocukluktan beri hayal ettiği arabayı tasarladı. Sanayideki kullanılmayan hurda malzemelerden yaptığı go-kart aracının birçok parçasını da İstanbul'dan getirttiğini belirtti.

AA8 Ekim 2021 Cuma 11:50 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 11:50
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Doğanşehir Belediyesi tamirhanesinde ustabaşı olan 30 yaşındaki Özcan, 3 yıl önce kendi aracını yapmaya karar vererek sanayiden hurda ve kullanılmayan parçalar toplamaya başladı.

Özcan, belediyenin garajında boş kaldığı vakitlerde çalışarak benzinle çalışan 5 vitesli 70 kilometre hıza ulaşan bir araç yaptı.

Özcan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana araç yapmak istediğini, sanayide hurda ve kullanılmayan parçaları toplayarak yaklaşık 3 yılda bu aracı ürettiğini anlattı.

Go-kartta korna, sinyal lambaları, otobüs hostes koltuğu, emniyet kemeri, soğutma fanı, motor gibi tüm malzemeleri kullandığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Çocukluktan bu yana araç yapmak hayalimdi. Aracım 5 ileri 5 geri viteslidir. Süspansiyonu normal araba süspansiyonu ile aynı. 4 tekerlekli, arkalarda 2 disk var, sağ ve sol olarak açık diferansiyeli var. Aracımızın bütün parçaları hurdalıktan toplanma. Tekerlekleri de golf arabasından, İstanbul'dan getirttim. Bundan sonraki amacım paletli bir araç yapmak."

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