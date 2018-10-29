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Diyarbakır'da hurdaya dönen araçtan 2 kişi sağ kurtuldu

Diyarbakır’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen araçtan yaralı kurtulan iki kişi itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

  • İHA
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Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mardin istikametinden gelen 21 DL 067 plakalı otomobil ile 21 M 0196 plakalı yolcu minibüsü ilçe otogarı yakınındaki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
 

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