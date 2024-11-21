HÜRKUŞ Test Pilotu Özpala: Gençliğinizin değerini bilin, hayallerinizin peşinden koşun

NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Hattat Hüseyin Kutlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dilmeç, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Emin Çetin, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet imkanı bulduğu için mutlu olduğunu ifade eden Murat Özpala, tecrübelerini aktararak bilgi paylaşımında bulundu. Özgüven ve haysiyet ayrımından bahseden Özpala, "Özgüvenli olmak daha çok insanların sizi nasıl gördüğüyle alakalıdır. Asıl değerli olan haysiyetidir. Başkalarının sizi nasıl gördüğü önemli değildir, kendine saygısı olması lazım insanın. Kendini bilip, kendin olmadığın şekilde, başkasıymış gibi davranıp böyle bir hayat yaşıyorsan, sosyal medyadan da paylaşımlarında kendini olmadığın biriymiş gibi göstermeye çalışıyorsan derin şekilde bir depresyona gireceğini, çok mutsuz olacağınızı bilmelisiniz. Karakterli insan, haysiyet sahibidir. Bu da aynaya bakarak zaaflarını görüp onları düzeltmeye çalışmakla olur" dedi.

"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN"

Kısa dönem kariyer hedeflerinin uzun vadeli başarı yolculuğunun ilk adımları olduğunu söyleyen Murat Özpala, "Kısa dönem hedeflerin gerçekçi ve ulaşılabilir olması, yaşam boyu motivasyonumuzu korumamız için hayati öneme sahiptir. Kısa dönem hedeflerin belirlenmesinde de netlik ve spesifik olmak büyük önem taşır. Gençsiniz ve zamanınız var. Daha büyük bir nimet ve zenginlik olmadığını anlayın. Hayatın bir saniyesini bile parayla satın alamazsınız. Hiçbir şeyiniz yoksa bile gençliğiniz yeter. Kendinizi geliştirmeye, okumaya, aydınlanmaya, sormaya, sorgulamaya devam edin. O yüzden lütfen hayallerinizi ertelemeyin, hayallerinizin peşinden koşun" şeklinde konuştu.

Program, plaket ve hediye takdiminin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.