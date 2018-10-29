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Nesli tehlike altındaki otçul yeşil deniz kaplumbağalarından biri Antalya'da yaşıyor

Nesli tehlike altındaki otçul yeşil deniz kaplumbağalarından biri Antalya Kemer’de yaşıyor. ‘Hürrem’ adı verilen kaplumbağanın korunması istendi.

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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından ‘Nesli Tehlike Altındaki Tür’ olarak korunan yeşil deniz kaplumbağalarından biri, Antalya Kemer’de deniz tutkunlarını karşılıyor.
 
Dalgıçların deniz çayırlarında beslenirken bulduğu otçul kaplumbağaya, ‘Hürrem’ adı verildi. Profesyonel dalgıç Adnan Büyük tarafından görüntülenen Hürrem, bölgedeki 2-3 deniz kaplumbağası arasında en seveceni olarak değerlendiriliyor. Büyük, “Tekirova’nın engin maviliği muhteşem deniz canlılarını barındırıyor. Hürrem’in arka sağ ayağının bir kısmı yok ama çok iyi yüzebiliyor. İnsanlardan kaçmadığı için kötü niyetlilerin kurbanı olmasından korkuyoruz ve bu bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz” dedi.
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Halit Filiz de  “Deniz kaplumbağası ile karşılaşmak için Güneybatı Ege ve Akdeniz’e gitmemiz gerek. Hürrem gibi deniz kaplumbağaları, türünün ot yeme özelliği olan tek örneği. Milyonlarca yıllık alışkanlıkları var ama balıkçılık yöntemleri bu hayvanlara zarar verebiliyor. Gelecekte çocukların da bu canlıları görmesi için korumalıyız” uyarısında bulundu.
 
(Milliyet)
 

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