Hüseyin Eroğlu: Samsunspor'u Süper Lig'e çıkartacağım

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi.

20 maçlık namağlup serisi ile 7 haftası kalan Spor Toto 1. Lig'de en yakın rakibinin 9 puan önünde zirvedeki yerini koruyan Samsunspor, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hüseyin Eroğlu, şampiyonluğu garantilemek için sabırsızlandıklarını ifade etti.

"GÖZTEPE MAÇINI KAZANIP, ŞAMPİYONLUĞU ÖNE ÇEKMEK İSTİYORUZ"



Deplasmandaki Göztepe maçına da kazanmak için gideceklerini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Her maç bir final. Göztepe'de play-off için oynuyor. Son haftalarda bir çıkış yakaladılar. Bizim için rakibin değil bizim ne yapacağımız önemli. Bu günlere nasıl geldiysek öyle de devam etmek zorundayız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Her maç olduğu gibi yine kazanmaya gideceğiz. Bu istikrarımızı devam ettirip, şampiyonluğa 1 adım daha yaklaşmak istiyoruz. Göztepe maçını kazanıp, şampiyonluğu öne çekmek istiyoruz. Çünkü belki 9 puan bizi matematiksel olarak şampiyon yapacak ama bu puan baremi aşağıya düşebilir. Diğer rakipler birbiriyle maç oynayacak. Her şeyin farkındayız. Alternatifli bir karoya sahibiz. Bir hafta 11'de başlayan futbolcu, sonraki hafta kadronun dışında kalabiliyor. Kimse bunu sorgulamıyor. Çünkü adaletli davranıyor ve hak edene forma veriyoruz. Biz sistem takımıyız. Sistemin parçalarını oluşturan her oyuncunun daima hazır olması gerekiyor. Göztepe maçının ardından 3 gün sonra bir daha maç oynayacağız. O yüzden tüm futbolcularımızın hazır olması gerekiyor" dedi.

"SAMSUNSPOR'U HAK ETTİĞİ SÜPER LİG'E ÇIKARTACAĞIM"



Takımın başına geldiğinde verdiği şampiyonluk sözünü yerine getirmeye çok az kaldığını belirten Hüseyin Eroğlu, "Bir söz verdim. Samsunspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkartacağım. Şampiyon yağacağız. Bu söz verdik ve çok az bir süre kaldı. Zorlu süreci geçtik. Zorlu ve kaliteli takımlara karşı oynadığımız maçları içeride ve dışarıda kazanarak bu günlere geldik. Şampiyonluğa giderken en anlamlı maçlardan biri de Pendikspor maçıydı. Çok kısa sürede 6 maçlık galibiyet serisiyle Pendikspor maçına çıktık. Final gibi maçta Pendikspor'u yenerek neden şampiyonluğu hak ettiğimizi herkese gösterdik. 90 dakika 10 kişi oynadık. 1 kişi eksik oynadığımız maçı 4-2 kazandık. Türkiye'ye çok güzel bir şampiyonluk mesajı verdik. Ayrıca 10 kişiyle 110 km koştuk. Başka maçlarda 11 kişiyle 105 km koşan takımlar var" diye konuştu.

"SÜPER LİG'E ÇIKARSAK SÖZLEŞMEMDE OPSİYON VAR"



1 yılı opsiyonlu olarak anlaşma imzaladığı Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın kendisiyle devam edeceğini açıklamasına da değinen Eroğlu, şampiyon oldukları sürece sözleşmesinin 1 yıl otomatik olarak uzayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yüksel Başkanımız da açıkladı. Sözleşmemde opsiyon bulunuyor. Şu anda en önemli şey şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek. Ondan sonra zaten bu konuyu başkanımız ve icra kurulumuzla daha net konuşuruz. Bundan da kamuoyunu bilgilendiririz. Opsiyon anlamında da devam eden bir sözleşmemiz var. Her şeyden önemlisi Samsunspor'un hedefe ulaşması."