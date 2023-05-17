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Hüsran üstüne hüsran! Kılıçdaroğlu'nun en yakın isimleri açıkta kaldı

Kılıçdaroğlu'nun 'kabinede görev alacaklar' diye listeye koymadığı kurmay isimler şokta. 4 küçük ortağına 37 vekillik kaptıran Kılıçdaroğlu; Selin Sayek Böke, Ünal Çeviköz. Muharrem Erkek, Engin Özkoç gibi adamlarını milletvekili adayı göstermemişti. Seçimin ilk turunda yüzde 4,61 fark yenilmesinin ardından hem kazanma hem de kurmay isimlerin yönetim kademesinde görev alma umutları tükendi.

Akşam Gazetesi17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
Hüsran üstüne hüsran! Kılıçdaroğlu'nun en yakın isimleri açıkta kaldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığı kabinesinde bakan veya devlet makamlarına atama' vaadiyle, aralarında kurmaylarının ve partinin ağır toplarının bulunduğu isimleri milletvekili listesine koymadı. Ancak 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun yüzde 4.61 farkla geride kalması ve Cumhur İttifakı'nın TBMM çoğunluğunu alması ile "ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun şansı yok, yol arkadaşlarını da açıkta bıraktı" yorumları yapılıyor.

Kılıçdaroğlu, 9 Nisan'da aday listelerini belirlerken, aralarında 17 Genel Başkan Yardımcısı'ndan 6'sının da bulunduğu kurmay ekibi ile mevcut milletvekillerinin yarısını tekrar aday göstermedi. Ayrıca, listelerde yerini beğenmeyen bazı isimler de son dakikada adaylıktan çekildi. 134 milletvekilinden aday gösterilmeyen ve seçilmesi zor sıralardan aday gösterildiği için kazanamayanların sayısı 68 olarak tahmin ediliyor.

AĞIR TOPLAR ARTIK 'SİVİL'

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Aday gösterilmeyen isimler arasında, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Lale Karabıyık, Ahmet Akın ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da yer aldı.

Aday gösterilmeyen veya olmayan isimler arasında yine daha önce Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibinde yer almış Akif Hamzaçebi, Levent Gök, Haluk Koç, Yıldırım Kaya, eski Genel Sekreter Gürsel Tekin, Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, İbrahim Kaboğlu, Ali Şeker, Mehmet Bekaroğlu ve Cihangir İslam da bulunuyor.

Listede, milletvekilleri eski DİSK Başkanı Kani Beko, Özcan Purçu, Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, Abdüllatif Şener gibi isimler de var.

Kılıçdaroğlu'nun başörtülü danışmanı Nuray Çepni de aday gösterilmeyenler arasında.

BAKANLIK VAAT ETMİŞTİ

Cumhuriyet gazetesinin o günkü haberine göre Kılıçdaroğlu, aday gösteremediği kurmaylarına "Bünyemizde dört parti seçime giriyoruz. Ciddi şekilde yer açmamız gerekti. İleride birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

CHP'den yapılan resmi açıklamada da, "Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır" denildi.

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