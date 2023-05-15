Hüsrana uğrayan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u hatırladı!

İstanbul'un dışındaki bütün illeri gezmesi ile eleştirilen ve neredeyse tüm illerde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun seçimi kaybetmesi ile İstanbul BB Başkanı olduğunu hatırlayarak açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı vadettiği İmamoğlu, seçim boyunca mitingler düzenleyerek Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.

İstanbul'da yaşanan olumsuzluk ve felaketlerde yaşadığı başarısızlıklar ile bilinen İmamoğlu uzun süre sonra İstanbul'a yönelik konuştu.

İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ankara'da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul'da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul'a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.