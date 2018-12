Husumetli aileler 2 bin kişinin katıldığı yemekle barıştı

Kentte 2 genç arasında çıkan tartışma, aileler de katılınca kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Umut Durmuş (18) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Olayın ardından Dağ ve Durmuş aileleri arasında başlayan husumet, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'ın girişimleriyle barışla noktalandı. Bitlis 100. Yıl Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda barış yemeği verildi. Yemeğe, Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü M. Faysal Geylani, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dağ ve Durmuş aileleri, kanaat önderleri ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yemekte Kuran-ı Kerim okundu,

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, kendisinin de husumetli ailelerden birine mensup olduğunu söyledi. Yaşanan olayın barışla sona erdirilmesi için aile büyüklerine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür eden Tezcan, "Biz, akrabalar olarak toplanmamızın nedeni, memlekete huzursuzluk değil, huzuru sağlamaktır. Kendi aramızda devletimizle birlikte memlekette huzursuzluk çıkmasın diye gençlerimize sahip çıkıp, burada bir birimize sözler vermeliyiz" dedi.

Törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise yaklaşık bir ay önce Bitlis'te göreve başladığını belirterek şöyle konuştu:

"İstanbul´dan tayin olduğumu duyanlar beni ziyarete geldiklerinde bu olaydan bana bahsettiler. `Her iki ailenin bir araya geleceğini, o güzel günlerinde sizleri de görmek isteriz´ dediler. Allah bana bunu nasip etti. Ben memleketin bir çok yerinde görev yaptım. İnsanın olduğu yerde her şey yaşanır. Yaşanmaması gereken her şey yaşanabiliyor. Gelince emniyet ve jandarma teşkilatımızdan ilin güvenliğine dair not alırken asayiş noktasında memleketin en güzide ve müstesna yerlerinden birisinin Bitlis olduğunu öğrendim. Ne yazık ki burada acı olaylar yaşanmasına erken mani olunabilirmiş. Ama nasip olmamış."

Vali Çağatay, bir daha bu tür acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından taraflar Kuran-ı Kerim´in altından geçip, tokalaşarak barıştı.