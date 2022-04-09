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Husumetli ailelerin silahlı kavgası çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Savur ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA9 Nisan 2022 Cumartesi 12:58 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 12:58
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Olay, sabah saatlerinde Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Sidar ve Mehmet Genç, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sidar ve Genç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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