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Husumetli iki kişinin sözlü tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

İzmir'de iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki kişinin sözlü tartışması silahlı kavgaya döndü. Olayda hastaneye kaldırılan bir kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin cinayet zanlısını yakalamak için çalışmaları sürüyor.

DHA19 Ekim 2020 Pazartesi 09:06 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:06
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Olay, dün akşam saatlerinde Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında husumet olduğu öğrenilen Batuhan Dinçer(18) ile Kadir T.(26) bir TIR parkı alanında karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma, gerginliğin artmasıyla silahlı kavgaya döndü. Kadir T., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Dinçer'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Dinçer kanlar içerisinde yere yığılırken, Kadir T. ise kiralık olduğu öğrenilen bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Öte yandan, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer'i ambulansa alarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Dinçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dinçer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği yerde polis ekipleri incelemelerde bulundu. Ayrıca, Kadir T.'nin kullanmış olduğu kiralık otomobil terk edilmiş vaziyette bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin cinayet zanlısını yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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