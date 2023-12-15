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Husumetli kavgası kanla bitti

Çorum'da bir vatandaş, cadde tartıştığı husumetlisini tabanca ile bacağından vurarak yaraladı.

İHA15 Aralık 2023 Cuma 04:47 - Güncelleme:
Husumetli kavgası kanla bitti
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Çorum'un Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana gelen olayda, O.İ. ile husumetlisi olan İ.G. arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle O.İ., üzerinde bulundurduğu tabanca ile ateş ederek İ.G.'nin bacağından yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İ.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından arkadaşı ile birlikte bir süre kayıplara karışan şüpheli şahıs O.İ., polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından gözaltına alındı.

Polis, olayın meydana geldiği alanda tahkikat yaptı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

  • vurulan vatandaş
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