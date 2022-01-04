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  • Husumetliler arasında çıkan kavgada 31 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Husumetliler arasında çıkan kavgada 31 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nde, aralarında husumet olan 2 kişiyle caddede karşılaşıp, kavga eden Onur Çınar Kaplan (31), bıçaklandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaplan, hayatını kaybetti.

DHA4 Ocak 2022 Salı 14:46 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 14:46
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Olay, dün gece saatlerinde, Darıca ilçesinde Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Onur Çınar Kaplan, caddede aralarında husumet bulunan U.K. ve İ.K. ile karşılaştı. 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Onur Çınar Kaplan bıçaklandı, U.K. ve İ.K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı Onur Çınar Kaplan'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Evli ve 1 çocuk babası olan servis şoförü Kaplan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan U.K. ve İ.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

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