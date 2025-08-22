İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

Husumetlisini öldürdü para çekmeye gitti! Bankada kıskıvrak yakalandı

Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı, bankadan para çekmeye çalıştığı sırada yakalandı.

IHA22 Ağustos 2025 Cuma 13:51 - Güncelleme:
Husumetlisini öldürdü para çekmeye gitti! Bankada kıskıvrak yakalandı
Konya'nın Çumra ilçes İçeri Çumra Mahallesi'nde kavun satışı yapan Gökhan K. (30) ile Rıza K.'nin (35) yanına, gece saat 03.00 sıralarında daha önceden aralarında husumet bulunan Selçuk Özçelik ile 4 arkadaşı geldi.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıza K. av tüfeğiyle, Selçuk Özçelik ile Zeynel K.'yi vurdu. Selçuk Özçelik'in henüz ismi belirlenemeyen arkadaşı da Gökhan K.'yı vurdu.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Selçuk Özçelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, olay sonrası ilçeden Konya'ya geldiği belirlenen Rıza K.'nin bulunduğu 42 FY 030 plakalı otomobil takibe alındı. Aracın merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi bölgesinde olduğu belirlenmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, şüphelinin aracını 10484. Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu. Şüphelinin gidebileceği sokakları ablukaya alan ekipler şahsı Karakayış Caddesi'nde bulunan bankada para çekmeye çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

  • silahlı kavga
  • yaralı
  • cinayet zanlısı yakalandı

